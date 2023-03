Ida Platano ha un momento di sconforto | c' entra Alessandro | cosa è successo

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 marzo 2023) Idaè molto attiva sul suo profilo Instagram. La donna è solita condividere con i suoi fan i momenti più salienti delle sue giornate, ma non solo. La dama, infatti, è solita anche mostrare sfoghi e momenti colmi di emotività, caratteristica che l'ha sempre contraddistinta. Ebbene, in queste ore la donna ha avuto un crollo emotivo, per cui ha sentito il bisogno di sfogarsi con tutte le persone che la seguono. Nello specifico, l'ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato dei video in cui ha detto di essere particolarmente triste e in questo suo malessere c'Vicinanza. Il crollo emotivo di Idaa causa diVicinanza In queste ore, l'ex volto di Uomini e Donne, Ida, ha avuto undi sfogo sui social. La donna era intenta ...