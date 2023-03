Ictus per Platinette, parla Marco Liorni: il messaggio sui social (Di venerdì 17 marzo 2023) È di poco fa la notizia che Platinette ha avuto un Ictus ischemico. L'episodio è successo tre giorni fa, ovvero mercoledì 14 marzo, e attualmente Mauro... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 marzo 2023) È di poco fa la notizia cheha avuto unischemico. L'episodio è successo tre giorni fa, ovvero mercoledì 14 marzo, e attualmente Mauro...

Mauro Coruzzi "Platinette" colpito da ictus ischemico, è stabile Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico: è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito. "Il "nostro" Mauro si è sentito male l'altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall'ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio"