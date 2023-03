Ictus per Mauro Coruzzi “Platinette” | il messaggio di Marco Liorni sui social

(Di venerdì 17 marzo 2023) Martedì 14 marzo, alias, ha avuto un infarto ischemico. A darne la notizia suiè stato il giornalista. Adesso,si sta sottoponendo a tutti gli esami necessari. Il suo manager ha fatto sapere che: “Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. “Il ‘nostro’si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di unischemico” ha scrittoa corredo di un primo piano di. “Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza ...

AnsiaMauro Coruzzi, personaggio televisivo noto con il nome d'arte di Platinette. È stato colpito daischemico. L'agente del noto volto tv ha diffuso un messaggiorassicurare sulle sue condizioni: 'Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito ...Mauro Coruzzi, noto a tuttiil suo personaggio in tv di Platinette , è stato colpito daischemico nella mattinata del 14 marzo. Fortunatamente le sue condizioni sono attualmente stabili, ma è stato fondamentale il ...FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Covid aumenta rischiil cervello: da Alzheimer a. Lo studio Dopo un'infezione da coronavirus il rischio di sviluppare ...

Platinette colpito da ictus ischemico: come sta Mauro Coruzzi dopo il malore, l'annuncio dell'agente Virgilio Notizie

Secondo quanto riporta l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, l'ictus di origine ischemica è dovuto ad una prolungata mancanza si sangue al cervello per l'assenza di irrorazione di uno dei ...