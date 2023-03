Ictus ischemico per Platinette: aggiornamenti sullo stato di salute di Mauro Coruzzi (Di venerdì 17 marzo 2023) Platinette, in emergenza sanitaria: Mauro Coruzzi colpito da Ictus ischemico Il 14 marzo, Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, ha subito un Ictus ischemico. Fortunatamente, l’intervento tempestivo ha permesso un’azione terapeutica immediata. Condizioni stabili e accertamenti in corso Secondo quanto riferito dal suo agente, le condizioni di Coruzzi sono attualmente stabili. Al momento, sono in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Radon rischi per la salute e pericolo invisibile Elvis Presley 50th Anniversary Edition:’68 Comeback Special Video di Lele Spedicato è il regalo di ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 17 marzo 2023), in emergenza sanitaria:colpito daIl 14 marzo,, meglio conosciuto come, ha subito un. Fortunatamente, l’intervento tempestivo ha permesso un’azione terapeutica immediata. Condizioni stabili e accertamenti in corso Secondo quanto riferito dal suo agente, le condizioni disono attualmente stabili. Al momento, sono in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Radon rischi per lae pericolo invisibile Elvis Presley 50th Anniversary Edition:’68 Comeback Special Video di Lele Spedicato è il regalo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Mauro #Coruzzi, in arte #Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccor… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Le sue condizioni sono «stabili»: ecco come sta - Agenzia_Ansa : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Le condizioni sono stabili e sono… - nocchi_rita : RT @rtl1025: ?? Mauro #Coruzzi, in arte #Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo… - emanugi07 : RT @itsmeback_: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico. Forza Mauro, sbrigati a tornare a casa ?? -

Ictus ischemico per Mauro Coruzzi: ora in corso accertamenti Giorni di apprensione per il conduttore, autore e personaggio ... Paura per Platinette, colpito da ictus Mauro Coruzzi , in arte Platinette , ha avuto un ictus ischemico nella giornata del 14 marzo ma è stato reso noto solo oggi. In questi casi la tempestività è fondamentale per salvare la vita stessa del paziente e preservare le sue funzionalità. ... Platinette colpito da ictus ischemico. Sabato scorso l'ultima apparizione in tv Il malore è arrivato lo scorso 14 marzo, quando Mauro Coruzzi , in arte Platinette è stato colpito da un ictus ischemico . A farlo sapere è il suo agente che ora aggiorna anche sulle condizioni attuali del conduttore radio e tv: "Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di ... Giorni di apprensione per il conduttore, autore e personaggio ...Mauro Coruzzi , in arte Platinette , ha avuto unnella giornata del 14 marzo ma è stato reso noto solo oggi. In questi casi la tempestività è fondamentale per salvare la vita stessa del paziente e preservare le sue funzionalità. ...Il malore è arrivato lo scorso 14 marzo, quando Mauro Coruzzi , in arte Platinette è stato colpito da un. A farlo sapere è il suo agente che ora aggiorna anche sulle condizioni attuali del conduttore radio e tv: "Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di ... Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico: come sta Corriere della Sera Ictus ischemico per Mauro Coruzzi: ora in corso accertamenti ROMA – Sono stati giorni di apprensione per Mauro Coruzzi. Il conduttore, autore e personaggio televisivo ha avuto un ictus ischemico lo scorso 14 marzo. A riferirlo è il suo agente. “Fortunatamente- ... Paura per Platinette, colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. Ecco come sta il giornalista A riportare la notizia è Il Messaggero, che riporta la dichiarazione ufficiale del suo agente: «martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e ... ROMA – Sono stati giorni di apprensione per Mauro Coruzzi. Il conduttore, autore e personaggio televisivo ha avuto un ictus ischemico lo scorso 14 marzo. A riferirlo è il suo agente. “Fortunatamente- ...A riportare la notizia è Il Messaggero, che riporta la dichiarazione ufficiale del suo agente: «martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e ...