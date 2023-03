I Santi di Sabato 18 Marzo 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) San CIRILLO DI GERUSALEMME Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaGerusalemme, ca. 315 – 387Cirillo nacque verso il 315 probabilmente a Gerusalemme. Successore del vescovo Massimo dal 348 circa fino al 18 Marzo 386, il suo episcopato fu segnato dalla grave crisi che coinvolse la Chiesa del IV secolo. Esiliato ben tre volte, Cirillo di Gerusalemme, esperto conoscitore della Parola di Dio, compose opere molto importanti che testimoniano uno stile di vita sobrio e pacifico e una attenzione molto viva per la pastorale dei catecumeni. …www.Santiebeati.it/dettaglio/26450 San TOMMAN Vescovo irlandese www.Santiebeati.it/dettaglio/97567 Sant’ ALESSANDRO DI GERUSALEMME (DI CAPPADOCIA) Vescovo e martire † 250 circawww.Santiebeati.it/dettaglio/45870 San LEOPARDO (LEOBARDO) DI TOUR Eremita † 593 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) San CIRILLO DI GERUSALEMME Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaGerusalemme, ca. 315 – 387Cirillo nacque verso il 315 probabilmente a Gerusalemme. Successore del vescovo Massimo dal 348 circa fino al 18386, il suo episcopato fu segnato dalla grave crisi che coinvolse la Chiesa del IV secolo. Esiliato ben tre volte, Cirillo di Gerusalemme, esperto conoscitore della Parola di Dio, compose opere molto importanti che testimoniano uno stile di vita sobrio e pacifico e una attenzione molto viva per la pastorale dei catecumeni. …www.ebeati.it/dettaglio/26450 San TOMMAN Vescovo irlandese www.ebeati.it/dettaglio/97567 Sant’ ALESSANDRO DI GERUSALEMME (DI CAPPADOCIA) Vescovo e martire † 250 circawww.ebeati.it/dettaglio/45870 San LEOPARDO (LEOBARDO) DI TOUR Eremita † 593 ...

