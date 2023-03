I Samsung Galaxy che non riceveranno la One UI 6.0 con Android 14 (Di venerdì 17 marzo 2023) Non importa quanto sia efficiente il supporto firmware di un’azienda, nessun dispositivo dura per sempre e arriva il momento in cui ogni smartphone smette di ricevere aggiornamenti del sistema operativo. Il colosso di Seul ha aggiornato la sua politica di supporto del firmware da due a tre anni, quindi si è migliorata e si è impegnata a supportare alcuni dispositivi con quattro principali aggiornamenti del sistema operativo. In breve, la serie Samsung Galaxy S21 (incluso il Samsung Galaxy S21 FE) e tutti i flagship S successivi possono beneficiare di quattro aggiornamenti del sistema operativo. Lo stesso vale per i Samsung Galaxy A33, A53, A73 e modelli successivi. Se vi state chiedendo se il vostro telefono o tablet Galaxy avrà Android 14 e One UI ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Non importa quanto sia efficiente il supporto firmware di un’azienda, nessun dispositivo dura per sempre e arriva il momento in cui ogni smartphone smette di ricevere aggiornamenti del sistema operativo. Il colosso di Seul ha aggiornato la sua politica di supporto del firmware da due a tre anni, quindi si è migliorata e si è impegnata a supportare alcuni dispositivi con quattro principali aggiornamenti del sistema operativo. In breve, la serieS21 (incluso ilS21 FE) e tutti i flagship S successivi possono beneficiare di quattro aggiornamenti del sistema operativo. Lo stesso vale per iA33, A53, A73 e modelli successivi. Se vi state chiedendo se il vostro telefono o tabletavrà14 e One UI ...

