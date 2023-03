I jet polacchi all’Ucraina sono uno spartiacque politico

(Di venerdì 17 marzo 2023) La Polonia invierà quattro aerei da guerra Mig-29, diventando il primo Paese Nato a fare una promessa del genere. Il presidente Andrzej Duda ha detto giovedì che gli aerei verranno consegnati nei prossimi giorni, dopo aver effettuato le necessarie manutenzioni. Il Mig-29 è un aereo da combattimento di produzione sovietica ancora in uso nelle forze armate di una moltitudine Paesi tra cui le stesse Russia e Ucraina. Quattro aerei non avranno di certo un impatto sull’andamento delle operazioni, ma la decisione polacca segna unomolto importante. Fino ad oggi nessun Paese, nemmeno gli Stati Uniti né il Regno Unito, ha mai parlato di inviare nel breve periodo assetti militari di questo genere. La questione degli aiuti militariè cominciata verso la fine del 2021 quando la Russia cominciava ad ammassare un ...

La dichiarazione del portavoce del Cremlino. I jet polacchi e slovacchi destinati all'Esercito di Kiev saranno destinati alla "distruzione" e non modificheranno l'esito della guerra. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Sui jet la questione è totalmente differente. Non ne è d'accordo con quest'ultima affermazione il governo polacco, certo di come "la nostra sicurezza non ne risentirà. Terremo sempre il fronte". Inoltre consegnerà altre batterie di missili anti-aerei. La decisione del governo slovacco segue quella analoga dei polacchi (con la consegna di 4 altri quattro Mig).