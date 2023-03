I giocatori di calcio professionisti hanno un rischio più alto di demenza (ma non i portieri): lo studio su Lancet (Di venerdì 17 marzo 2023) I giocatori dei campionati di serie A sembrano sperimentare un rischio maggiore di sviluppare demenza e malattie neurodegenerative. A indagare questo aspetto di uno degli sport più popolari al mondo uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet Public Health condotto dagli scienziati del Karolinska Institutet in Svezia. Il gruppo di ricerca, guidato da Peter Ueda, ha valutato le informazioni relative a 6.007 calciatori che avevano disputato il campionato svedese maschile tra il 1924 e il 2019. I ricercatori hanno considerato i dati sulla salute generale della coorte, tenendo traccia del tasso di insorgenza di malattie neurodegenerative, Parkinson e problemi del motoneurone. I valori ottenuti sono stati poi confrontati con quelli corrispondenti a un gruppo di controllo di 56.168 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Idei campionati di serie A sembrano sperimentare unmaggiore di svilupparee malattie neurodegenerative. A indagare questo aspetto di uno degli sport più popolari al mondo unopubblicato sulla rivista ThePublic Health condotto dagli scienziati del Karolinska Institutet in Svezia. Il gruppo di ricerca, guidato da Peter Ueda, ha valutato le informazioni relative a 6.007 calciatori che avevano disputato il campionato svedese maschile tra il 1924 e il 2019. I ricercatoriconsiderato i dati sulla salute generale della coorte, tenendo traccia del tasso di insorgenza di malattie neurodegenerative, Parkinson e problemi del motoneurone. I valori ottenuti sono stati poi confrontati con quelli corrispondenti a un gruppo di controllo di 56.168 ...

