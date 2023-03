I genitori di Antonella contro Orietta (“cantante mediocre”) e gli autori del GFVip (Di venerdì 17 marzo 2023) Antonella Fiordelisi è il secondo televoto consecutivo per diventare finalista che perde e i suoi genitori questa volta hanno reagito in maniera molto particolare. Il padre, via Instagram, ha invitato i fan a non votarla più “perché abbiamo da completare cose importanti” e soprattutto “per la salute di Antonella“. Salute tirata in ballo anche su Twitter tramite il profilo della figlia, dato che secondo i genitori di Antonella Fiordelisi lei “non sta passando un periodo facile a livello psicologico” e questo fatto di invitarla ogni volta in studio “sia diventato un gioco crudele”. Infine hanno speso parole poco gentili anche nei confronti di Orietta Berti, colpevole di aver bacchettato più volte la vippona accusandola di essere falsa e di marciare sul vittimismo e la ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 marzo 2023)Fiordelisi è il secondo televoto consecutivo per diventare finalista che perde e i suoiquesta volta hanno reagito in maniera molto particolare. Il padre, via Instagram, ha invitato i fan a non votarla più “perché abbiamo da completare cose importanti” e soprattutto “per la salute di“. Salute tirata in ballo anche su Twitter tramite il profilo della figlia, dato che secondo idiFiordelisi lei “non sta passando un periodo facile a livello psicologico” e questo fatto di invitarla ogni volta in studio “sia diventato un gioco crudele”. Infine hanno speso parole poco gentili anche nei confronti diBerti, colpevole di aver bacchettato più volte la vippona accusandola di essere falsa e di marciare sul vittimismo e la ...

