I fondi Ue quali note dolenti per Budapest e Varsavia (Di venerdì 17 marzo 2023) Nei giorni scorsi il manifesto ha dato spazio alla modifica del testo della legge contro la corruzione, presentata di recente dal governo di Viktor Orbán che renderebbe possibile sporgere denunce first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 17 marzo 2023) Nei giorni scorsi il manifesto ha dato spazio alla modifica del testo della legge contro la corruzione, presentata di recente dal governo di Viktor Orbán che renderebbe possibile sporgere denunce first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... algablu : RT @RadioRadioWeb: 'Per esempio nel nord Europa, i proprietari sono società, fondi d’investimento o grandi strutture le quali verranno a bu… - DRISAUCIMU : RT @UCIMU: ?? #FONDI #SANITARI INTEGRATIVI: QUALI VANTAGGI PER #AZIENDE E #IMPRENDITORI? ??#UCIMU e @previdir organizzano, per le #imprese… - UCIMU : ?? #FONDI #SANITARI INTEGRATIVI: QUALI VANTAGGI PER #AZIENDE E #IMPRENDITORI? ??#UCIMU e @previdir organizzano, per… - Ake7_19 : @GiorgiaMeloni Con quali fondi si faranno tutte queste belle cose? Gli evasori per voi sono animali protetti assiem… - salvinimi : @elide_muccioli Ma se lo hanno appena fatto oggi ?? E poi abbassare le tasse a tutti? Ma a chi? A chi percepisce dai… -