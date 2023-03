I fandom si uniscono e scalzano via Antonella e Nikita dalla finale del GF VIP 7 (Di venerdì 17 marzo 2023) Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon sono state scalzate da Micol Incorvaia, diventata seconda finalista del Grande Fratello Vip 7. Un esito inaspettato, ma solo per i sondaggi, infatti a chi segue Twitter e capisce quali siano i fandom, il risultato era chiaro fin da subito. Ecco perché. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Perché Nikita e Antonella non sono finaliste e potrebbero non diventarlo mai entrambe Le due ragazze pur essendo diventate molto amiche all’interno del reality show, sono destinate a contendersi il posto nella Casa. Nikita ha dalla sua il fandom Nikiters, mentre Antonella quello Donnalisi, che è ben più forte. In qualunque televoto abbiano partecipato insieme la modella triestina ha ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 marzo 2023)Fiordelisi ePelizon sono state scalzate da Micol Incorvaia, diventata seconda finalista del Grande Fratello Vip 7. Un esito inaspettato, ma solo per i sondaggi, infatti a chi segue Twitter e capisce quali siano i, il risultato era chiaro fin da subito. Ecco perché. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Perchénon sono finaliste e potrebbero non diventarlo mai entrambe Le due ragazze pur essendo diventate molto amiche all’interno del reality show, sono destinate a contendersi il posto nella Casa.hasua ilNikiters, mentrequello Donnalisi, che è ben più forte. In qualunque televoto abbiano partecipato insieme la modella triestina ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marica81710921 : RT @Aria105: @MarcoGiro Io penso che sicuramente il gf ci mette il suo però,la cosa che un pò mi stupisce è, che i fandom si uniscono votan… - juli01072021 : Questo concetto !!! Noi #donnalisi siamo sempre andati forti ai televoti più di tutti essendo da SOLI come fandom m… - BiagioLosacco : Questa volta abbiamo giocato singolarmente senza unirci, next vale la regola del gruppo, si uniscono i fandom per m… - tuttopuntotv : I fandom si uniscono e scalzano via Antonella e Nikita dalla finale del GF VIP 7 #gfvip #gfvip7 #nikiters… - fanpagenikitaaa : Tutta la colpa è anche vostra #donnalisi che non avete mai trovato una tregua a differenza di tutti i fandom che si… -

