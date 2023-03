I due volti dei Golden State Warriors (Di venerdì 17 marzo 2023) Anche in una storia lunga come quella della NBA, che si dipana lungo nove decenni differenti, è difficile trovare una stagione della squadra campione in carica strana quando quella dei Golden State Warriors di quest’anno. Arrivati ormai a una dozzina scarsa di partite dalla fine della regular season, i campioni dello scorso anno sono invischiati nella corsa a un posto ai playoff con un record di 36 vittorie e 34 sconfitte, buono a malapena per il sesto posto nella Western Conference. Quello che sorprende è la costante mediocrità che questi Warriors sono riusciti a mantenere a livello di record: nel corso della stagione non sono mai andati oltre le quattro partite di distanza dal 50% di vittorie, né in negativo (3-7 a inizio stagione) né in positivo (34-30 a inizio marzo). È come se un magnete invisibile li avesse ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 17 marzo 2023) Anche in una storia lunga come quella della NBA, che si dipana lungo nove decenni differenti, è difficile trovare una stagione della squadra campione in carica strana quando quella deidi quest’anno. Arrivati ormai a una dozzina scarsa di partite dalla fine della regular season, i campioni dello scorso anno sono invischiati nella corsa a un posto ai playoff con un record di 36 vittorie e 34 sconfitte, buono a malapena per il sesto posto nella Western Conference. Quello che sorprende è la costante mediocrità che questisono riusciti a mantenere a livello di record: nel corso della stagione non sono mai andati oltre le quattro partite di distanza dal 50% di vittorie, né in negativo (3-7 a inizio stagione) né in positivo (34-30 a inizio marzo). È come se un magnete invisibile li avesse ...

