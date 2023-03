Huawei Mate X3 | pieghevole robusto e leggero con connettività satellitare

(Di venerdì 17 marzo 2023) Nella giornata trascorsa,ha condiviso due nuove immagini teaser che riguardano il prossimoX3, lo smartphoneche si mostrerà, ma al tempo stesso un designcome una piuma al tatto. L’azienda ha anche rivelato di aver sviluppato questo device già da un po’ di tempo e di aver apportato alcuni nuovi importanti aggiornamenti relativi sia al peso che alle caratteristiche. Un ulteriore teaser ci conduce a un suo potente display in vetro e questo significa che sarà migliore del suo predecessore. Tuttavia, non ci resta che aspettare e scoprire seadotterà un nuovo vetro Kunlun Glass sia per la parte anteriore che posteriore del dispositivo foldable. Si tratterebbe dello stesso vetro che andrà a proteggere la serie ...

Stiamo parlando chiaramente di P60, la nuova generazione di top di gamma della casa cinese, e di X3, il suo nuovo pieghevole che dovrebbe far concorrenza alla serie di Samsung. Il 23 marzo alle 7:30, ora locale italiana, lancerà nuovi smartphone, tra cui l'P60 e uno smartphone pieghevole: l'X3. Il brand cinese ha condiviso un'immagine su Weibo per offrire un'anteprima del suo design. Il X3 avrà chiaramente uno stile a libro, ispirato al Galaxy Z Fold. Un nuovo teaser suggerisce che il X3 sarà leggero e sottile ma molto resistente. Il lancio è previsto per il 23 marzo insieme alla serie P60 e non solo. è stata una delle prime aziende al mondo a lanciare

