Hong Kong, due uomini arrestati per possesso di libri per bambini 'sediziosi' (Di venerdì 17 marzo 2023) Ad Hong Kong la repressione non si ferma. L'ex faro d'Occidente in Estremo Oriente sta diventando sempre più un'anonima provincia cinese. Sono stati arrestati due uomini per possedere libri illustrati per bambini che le autorità definiscono "sediziosi". Dopo che importanti editori sono stati arrestati e i principali giornali della provincia sono stati fatti chiudere, si ... TAG24.

