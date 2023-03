Hong Kong, 2 uomini arrestati per possesso di libri per bambini considerati sovversivi (Di venerdì 17 marzo 2023) libri per bambini che incitano all’odio e al disprezzo. Con questa motivazione le autorità di Hong Kong hanno arrestato due uomini, di 38 e 50 anni, perché in possesso di letture considerate «sediziose», ovvero volte a preparare azioni sovversive contro il potere. A entrare nel mirino delle autorità sono alcune immagini della serie Yangcun che raffigurano delle pecore che cercano di difendere il loro villaggio dai lupi. Non la classica fiaba – secondo la polizia -, ma un chiaro riferimento alle rivolte del 2019 e alle contestazioni contro il governo di Pechino. A denunciarlo è Human Rights Watch, l’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani. Prima dell’arresto, i due hanno subito una perquisizione in casa dove – riferisce la polizia ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023)perche incitano all’odio e al disprezzo. Con questa motivazione le autorità dihanno arrestato due, di 38 e 50 anni, perché indi letture considerate «sediziose», ovvero volte a preparare azioni sovversive contro il potere. A entrare nel mirino delle autorità sono alcune immagini della serie Yangcun che raffigurano delle pecore che cercano di difendere il loro villaggio dai lupi. Non la classica fiaba – secondo la polizia -, ma un chiaro riferimento alle rivolte del 2019 e alle contestazioni contro il governo di Pechino. A denunciarlo è Human Rights Watch, l’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani. Prima dell’arresto, i due hanno subito una perquisizione in casa dove – riferisce la polizia ...

