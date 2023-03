Highlights Real Sociedad-Roma 0-0 | Europa League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ildeglidi, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’. I giallorossi giocano una grande partita difensiva e concedono poco ai padroni di casa, se non qualche occasione su calcio piazzato: in una di queste clamorosa traversa colpita dallacon la palla che sbatte anche sulla linea. Sul finire di primo tempo un gol annullato a Smalling per fallo di mano. Mancini e compagni tengono alla grande e si qualificano per i quarti di finale. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.