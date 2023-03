Highlights Real Madrid-Olimpia Milano 91-87 | basket Eurolega 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ilcon glidi91-87, partita valida per il ventinovesimo turno dell’di. Al Wizink Center arriva una sconfitta pesante per l’EA7 Emporio Armani, che forse saluta definitivamente la già difficile rincorsa ai playoff.se la gioca alla pari ma nel finale alza bandiera bianca sotto i colpi di Musa e Tavares. CRONACA E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 29^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE GLISportFace.

All'Anoeta, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 traSociedad e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Anoeta,Sociedad e Roma si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League

Ottimo approccio di Milano, avanti 18-10 con le triple di Tonut e Baron. Il Real però si sveglia e, a cavallo tra il primo e il secondo periodo, registra un parziale di 20-5 con le triple di Causeur ...All'Anoeta finisce 0-0 con la Real Sociedad. La Roma non corre pericoli per tutti i primi 45', segna un gol (giustamente annullato) con Smalling e nella ripresa difende. Una traversa di Oyarzabal ...