Highlights e gol Atalanta-Empoli 2-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium i padroni di casa fanno la partita, ma collezionano calci d’angolo e poco altro. Alla prima vera palla gol per gli ospiti l’sblocca la partita con Ebuehi proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Ad inizio secondo tempo Caputo ha due grandi palle gol per raddoppiare e l’rimane in partita. Qualche minuto dopo ci pensa De Roon di testa ad impattare sull’1-1. Da quel momento si gioca ad una porta con Hojlund che entra e sigla il gol della vittoria. Tre punti pesantissimi per Gasperini. SportFace.