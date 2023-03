Highlights Alcaraz-Auger-Aliassime 6-4 6-4 | Masters 1000 Indian Wells 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 marzo 2023) Carlosraggiunge Jannik Sinner in semifinale aldi, battendo in due set Felixai quarti di finale. Lo spagnolo si è imposto con un doppio 6-4 6-4, giocando una grandissima partita al servizio e di grande spinta da fondo campo.tuttavia non ha disputato una brutta partita, ma ha pagato una percentuale di prime un po’ troppo bassa e undavvero incontenibile nello scambio. SportFace.