Helen Mirren | cattiva dal cuore d' oro | affitta un cinema e regala 500 biglietti ai bambini salentini per Shazam!

(Di venerdì 17 marzo 2023) Leggi Anchecompie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" Un 'Oscar per la generosità' insomma all'attrice britannica, che la statuetta più importante del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Shazam! Furia degli dei, Helen Mirren ricorda il nervosismo del primo giorno di riprese -

Leggi Anchecompie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" Un 'Oscar per la generosità' insomma all'attrice britannica, che la statuetta più importante del cinema l'ha ...Le tre new entry, Lucy Liu e Rachel Zegler sono assolutamente perfette nel prestare il volto a Hespera, Kalypso e Anthea. Quello che funziona meno è il pandemio apocalittico scatenato ...Di seguito la programmazione del Multiplex Super8 di Campiglione, con i nuovi film in uscita. Shazam! Furia degli Dei Categoria: AZIONE, FANTASY, FANTASCIENZA Attori: Zachary Levi,, Jack Dylan Grazer, Asher Angel, Rachel Zegler, Adam Brody, Lucy Liu, Meagan Good, Ross Butler, Grace Fulton, D. J. Cotrona, Faithe Herman, Derek Russo, Ian Chen, Jovan Armand Durata: 02:...

Helen Mirren affitta un cinema e regala 500 biglietti ai bambini salentini per la prima di Shazam!: "Oscar pe… La Repubblica

L'amore per il Salento Helen Mirren passa ormai molto tempo nel Salento dove col marito, il regista Taylor Hackford, possiede una masseria a Tiggiano in provincia di Lecce. Il premio Oscar ha più ...Se si aggiunge che sono mosse da una vendetta millenaria allora il dramma è servito. Le tre new entry Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler sono assolutamente perfette nel prestare il volto a Hespera ...