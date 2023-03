Heather Parisi, il fuorionda contro la Cuccarini: "Me la mangio viva" (Di venerdì 17 marzo 2023) Terminata l'intervista a Belve, Heather Parisi si è lasciata sfuggire alcune parole contro Lorella Cuccarini nel backstage ma il fuorionda è stato trasmesso a fine puntata Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Terminata l'intervista a Belve,si è lasciata sfuggire alcune paroleLorellanel backstage ma ilè stato trasmesso a fine puntata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : La Guardia di Finanza che balla Cicale di Heather Parisi. Vabbè qui c’è del genio #VivaRai2 - heather_parisi : Gli affari di famiglia rimangano nella famiglia Non reagisco non perché non ho ragioni da spiegare ma perchè quest… - GiusCandela : Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per… - mauroevangelis1 : @heather_parisi 'Quelli che benpensano'... - infoitcultura : Heather Parisi, critiche social dopo il botta e risposta con la figlia Jacqueline -