Hailey Bieber vs Selena Gomez: che cosa ne pensa Justin Bieber? (Di venerdì 17 marzo 2023) Il cantante ha scelto di non commentare l'ennesima faida social tra Hailey e Selena per non creare ulteriore clamore. Una cosa, però, sembra sicura: Justin non ne può più di questa storia Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 marzo 2023) Il cantante ha scelto di non commentare l'ennesima faida social traper non creare ulteriore clamore. Una, però, sembra sicura:non ne può più di questa storia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CelebrityLifeN1 : CELEBRITY LIFE-NEWS-PHOTOS: Divertimento sotto il sole per Hailey Bieber - MiSonrisaEsLali : RT @SelGomezIT: La fonte DeuxMoi afferma che Justin Bieber non ha mai fatto una proposta a Selena prima di Hailey Bieber, sostenendo che Ha… - SelGomezIT : La fonte DeuxMoi afferma che Justin Bieber non ha mai fatto una proposta a Selena prima di Hailey Bieber, sostenend… - rekidynamight : omw to silenziare selena e hailey (o come si chiama lei) perché non è possibile che le persone siano ancora ossessi… - lauracozzoli : esiste almeno un’altra persona al mondo (eccetto hailey bieber) che alla domanda “come si chiama il tuo ragazzo” ri… -