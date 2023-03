Haaland farebbe tanti gol anche nella Juventus? Ecco quanto segnerebbe (Di venerdì 17 marzo 2023) Haaland è uno degli attaccanti più forti in circolazione; i tifosi bianconeri hanno una precisa idea su quanti gol segnerebbe nella Juventus. AnsafotoUna vera e propria macchina da gol; non si può dire altro su Haaland capace di trascinare il suo Manchester City ai quarti di finale di Champions League. Cinque gol realizzati sui sette totali a dimostrazione ulteriore di come siamo davanti ad un giocatore destinato a distruggere qualsiasi tipo di record realizzativo esistente nel mondo del calcio. Haaland sta facendo le fortune del Manchester City e lo vuole trascinare a traguardi importanti; nelle ultime ore, però, sembra ci sia una domanda intorno al classe 2000. L’attaccante norvegese segnerebbe così tanto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 marzo 2023)è uno degli attaccanti più forti in circolazione; i tifosi bianconeri hanno una precisa idea su quanti gol. AnsafotoUna vera e propria macchina da gol; non si può dire altro sucapace di trascinare il suo Mster City ai quarti di finale di Champions League. Cinque gol realizzati sui sette totali a dimostrazione ulteriore di come siamo davanti ad un giocatore destinato a distruggere qualsiasi tipo di record realizzativo esistente nel mondo del calcio.sta facendo le fortune del Mster City e lo vuole trascinare a traguardi impor; nelle ultime ore, però, sembra ci sia una domanda intorno al classe 2000. L’attaccante norvegesecosì tanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bosetti_thomas : @RotondiNicola @FBiasin Il problema caro Nicola non è tanto 'azzardare un'ipotesi'..ma avere la totale certezza che… - ChaosBroFist : @finoallafine180 #Haaland farebbe i gol che fa pure con Allegri - Cristianpixio : @FBiasin Come fermare un fenomeno come Haaland? Farlo allenare da Allegri. Scambiamo gli allenatori e Dusan farebbe 70 gol all'anno - HeyAmicoDelSole : RT @Fraaaaa96: fermatevi un attimo a pensare a Vlahovic al City e Haaland alla Juve: siete così sicuri che Vlahovic farebbe così fatica a… - Marco_Rogerio_ : RT @Fraaaaa96: fermatevi un attimo a pensare a Vlahovic al City e Haaland alla Juve: siete così sicuri che Vlahovic farebbe così fatica a… -