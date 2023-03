Ha un tumore ai polmoni, ma la prima visita disponibile è a fine 2024: “Spero di esserci ancora” (Di venerdì 17 marzo 2023) Si sottolinea spesso come la prevenzione sia lo strumento migliore per combattere alcune malattie, nonostante la medicina e la ricerca scientifica abbiano fatto passi da gigante. Da alcuni tipi di cancro, infatti, se presi in tempo, è possibile guarire e tornare a fare la vita di prima. Mettere in atto questo pensiero, però, risulta essere tutt’altro che semplice, soprattutto per una patologia come il tumore ai polmoni, che non può essere sottovalutata sin dalla comparsa dei primi sintomi. È quello che è successo a Maria Lonbardo, una torinese di 77 anni, che ha assoluta necessità di sottoporsi a una visita, non solo perché gli è stato diagnosticato questo problema, ma anche per comprendere come curare al meglio una bronchite cronica ostruttiva, che in alcune occasioni le causa anche difficoltà di respierzione. ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 17 marzo 2023) Si sottolinea spesso come la prevenzione sia lo strumento migliore per combattere alcune malattie, nonostante la medicina e la ricerca scientifica abbiano fatto passi da gigante. Da alcuni tipi di cancro, infatti, se presi in tempo, è possibile guarire e tornare a fare la vita di. Mettere in atto questo pensiero, però, risulta essere tutt’altro che semplice, soprattutto per una patologia come ilai, che non può essere sottovalutata sin dalla comparsa dei primi sintomi. È quello che è successo a Maria Lonbardo, una torinese di 77 anni, che ha assoluta necessità di sottoporsi a una, non solo perché gli è stato diagnosticato questo problema, ma anche per comprendere come curare al meglio una bronchite cronica ostruttiva, che in alcune occasioni le causa anche difficoltà di respierzione. ...

