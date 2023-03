Ha mal di testa e febbre, ragazzo di 19 anni in ospedale con la meningite (Di venerdì 17 marzo 2023) febbre alta e mal di testa. Questi sintomi, che non diminuivano neppure con le terapie, hanno messo in allarme i familiari di un ragazzo di 19 anni dell'Aretino che il 15 marzo hanno portato il giovane in ospedale. Qui, come racconta... Leggi su today (Di venerdì 17 marzo 2023)alta e mal di. Questi sintomi, che non diminuivano neppure con le terapie, hanno messo in allarme i familiari di undi 19dell'Aretino che il 15 marzo hanno portato il giovane in. Qui, come racconta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LellyKe95566244 : Mi dispiace ma questo programma mi fa venire mal di testa, anche la scorsa puntata. Basta mi arrendo, una caciara c… - Aeon1972 : @Kleos851 @callmelorelay_ @BJ_ALLNIGHTLONG @queen_cities Non aveva nessun segno patognomonico di meningite. Cefalea… - _ros2919 : @carbsareforever io come te ….ormai ho mal di testa come oriana - lifeavyin : @lareginaderoma Ha già mal di testa poi daniele che le fa ste cose - sfelishi : mal di testa -