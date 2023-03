Guida agli eventi del weekend (17-19 marzo) (Di venerdì 17 marzo 2023) È un finesettimana intenso quello che ci aspetta. In programma sabato 18 tante iniziative per celebrare la «Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus»: un concerto di campane che unirà i comuni di Bergamo e Brescia, lo spettacolo «Giorni muti notti bianche» a Nembro, il «Requiem – Oratorio per soli, coro, ottoni, percussioni e organo» del Maestro Cristian Gentilini al Teatro Donizetti. Domenica 19 marzo, invece, sarà giorno di San Giuseppe e di tutti i papà. Quale modo migliore per festeggiare che preparare un bel piatto di zeppole? Ecco i consigli della nostra redazione Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 17 marzo 2023) È un finesettimana intenso quello che ci aspetta. In programma sabato 18 tante iniziative per celebrare la «Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus»: un concerto di campane che unirà i comuni di Bergamo e Brescia, lo spettacolo «Giorni muti notti bianche» a Nembro, il «Requiem – Oratorio per soli, coro, ottoni, percussioni e organo» del Maestro Cristian Gentilini al Teatro Donizetti. Domenica 19, invece, sarà giorno di San Giuseppe e di tutti i papà. Quale modo migliore per festeggiare che preparare un bel piatto di zeppole? Ecco i consigli della nostra redazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pazienz0 : RT @SpaamIsBack: Guida al turismo austriaco. Un Thread sponsorizzato dal ministero. Ideale per coppie sposate da più di 35 anni, vedove e… - ar888 : RT @SpaamIsBack: Guida al turismo austriaco. Un Thread sponsorizzato dal ministero. Ideale per coppie sposate da più di 35 anni, vedove e… - MENUETTOit : #Food e #Music: Guida agli eventi del weekend (17-19 marzo) - L'Eco di Bergamo - Marameo0 : RT @ciuppina: Ho sentito che i donnalisi sotto la guida di Edoardo hanno chiesto aiuto agli orieli, voteranno solo Antonella, no. Hanno pre… - Annageryfabi : RT @ciuppina: Ho sentito che i donnalisi sotto la guida di Edoardo hanno chiesto aiuto agli orieli, voteranno solo Antonella, no. Hanno pre… -