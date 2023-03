Guerriglia a Napoli | e se accadesse anche altrove e non solo per il calcio?

(Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar – Le immagini dimessa a ferro e fuoco sono di una rabbia indicibile e rischiano di esserlo nonper il capoluogo campano. Ladei supporters tedeschi dell’Eintracht l’abbiamo vista tutti: attività commerciali distrutte, panico tra gli abitanti, terrore tra i turisti. Il giorno dopo è il giorno della conta dei danni e quello delle chiacchiere da bar. Più di qualcuno, che dopo due anni di chiusure folli per la pandemia e l’alluvione chequalche mese fa interessò il lungomare della città stava tentando di rialzarsi, dovrà ricominciare da capo ancora una volta, ma da nessuno in questa prima giornata si è sentito parlare di responsabilità. O, se vogliamo, di colpe. C’era della ruggine tra le due tifoserie? Alimentata dai gemellaggi del tifo delle due squadre? Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - fanpage : ?? Guerriglia a Napoli In piazza del Gesù sono arrivati i tifosi del Napoli che hanno letteralmente accerchiato que… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - Beatrix_aka_BM : RT @alfo_lanzieri: Comunque sulla guerriglia dei 'tifosi' tedeschi a Napoli volevo dire che non è giusto demonizzare il nemico, è semplicis… - Bianca34874951 : RT @Tg3web: Otto arresti, sei poliziotti feriti, il centro storico di Napoli devastato dalla guerriglia tra ultras e Forze dell'ordine. È i… -

...e l'altro di Guerra Che dire del racconto dellaurbana, in palio non il passaggio ai quarti di una competizione calcistica, ma la vita, il futuro, la casa, il Paese Una città,, "a ...... che lo nominò capo gabinetto del Viminale, mentre è proprio la Lega che oggi lo difende a spada tratta sia in merito alla strage di Cutro che allanel centro storico di. Il ...E nelle ultime ore Ceferin si è addirittura superato prima minacciando ilper il divieto ... Per fortuna ieri si è alzata la voce del ministro dello sport Andrea Abodi che, dopo la...

Napoli-Eintracht, guerriglia in centro. Paura tra la gente. Incendiata auto Polizia Sky Tg24

Ancora strascichi per quanto accaduto in occasione della gara Napoli-Eintracht Francoforte. Alla guerriglia hanno partecipato anche ultras dell'Atalanta. Tifosi bergamaschi che avrebbero fatto rotta ...Che dire del racconto della guerriglia urbana, in palio non il passaggio ai quarti di una competizione calcistica, ma la vita, il futuro, la casa, il Paese Una città, Napoli, “a ferro e fuoco”, ...