Guerra in Ucraina, Usa: “Tregua sarebbe ratifica delle conquiste russe”. Putin: “Faremo di tutto per difendere la Crimea” (Di venerdì 17 marzo 2023) La Casa Bianca ha espresso “preoccupazione” che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della parte Ucraina e che gli sforzi di Pechino vadano in un’unica direzione. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha detto che il cessate il fuoco previsto dal piano di pace ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) La Casa Bianca ha espresso “preoccupazione” che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della partee che gli sforzi di Pechino vadano in un’unica direzione. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha detto che il cessate il fuoco previsto dal piano di pace ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : +++ #Ucraina Ecco il primo report della Commissione d'inchiesta Onu+++ #Russia ha commesso crimini di guerra. La t… - putino : Qui il colonnello Orio Giorgio Stirpe spiega magistralmente il motivo per cui l'Ucraina *non può* accettare concess… - ale_dibattista : Questa sera, alle 18.00, sulla mia pagina FB, sul mio canale YouTube e su quelle del @fattoquotidiano mi confronter… - giannisassari08 : RT @fratotolo2: È scappata dalla guerra in Ucraina ma ha trovato l’inferno in Italia: 14enne violentata da un nigeriano. - Nati_B_88 : RT @OrtigiaP: 'Sta venendo fuori la verità: questa guerra non è stata iniziata dalla Russia, che ci ha pregato di non cercare di trascinare… -