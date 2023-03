Guerra in Ucraina | il Vaticano cerca una mediazione

(Di venerdì 17 marzo 2023) “Il sostegno del Santo Padre è stato essenziale per il nostro Paese. Nell’ultimo anno abbiamo ascoltato oltre cento discorsi e appelli del Papa per la pace in, un modo di incoraggiare gli ucraini a restare forti”. È quanto ha affermato a Sky TG24 l’ambasciatore presso la Santa Sede Andrij Yurash, che in questi giorni ha promosso una Settimana di preghiera per l’a un anno dall’invasione russa. “La pace è l’obiettivo primario, che tutto il mondo stando di raggiungere. Allo stesso tempo è difficile accettare una vittoria su queste rovine, senza giustizia: la giustizia e la pace sono indissolubili e interconnesse. Come possiamo accettare la pace quando milioni di ucraini sono sfollati e hanno dovuto abbandonare le loro case? Un quinto del territorio ucraino è sotto l’occupazione russa al momento, dobbiamo pensare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : +++ #Ucraina Ecco il primo report della Commissione d'inchiesta Onu+++ #Russia ha commesso crimini di guerra. La t… - TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - MarcoFattorini : ++ La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. L’accusa… - russotweet : La International Criminal Court - ICC ha appena emesso un mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin per cr… - liamssmiles : RT @rtl1025: ?? La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir #Putin in relazione alla gue… -

...alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video e in podcast sul sito di Repubblica Segui gli aggiornamenti sull'UcrainaIscriviti alla NewsletterSegui i Sentieri Di...Lain. La riforma della globalizzazione. Il super - arco di crisi dall'Europa centrorientale all'Indo - Pacifico. Le pressioni delle grandi potenze su non allineati e fautori della ......condizione che chi vince un conflitto devastante come quello tra Russia ericordi di accordare una onorevole via di uscita all'avversario. Le memorie di Winston Churchill sulla Seconda...

La Corte penale internazionale emette un mandato di arresto per Putin. Xi Jinping lunedì a Mosca - 21 politici svizzeri scrivono all'Uefa per impedire che si giochi la partita Svizzera-Bielorussia - 21 politici svizzeri scrivono all'Uefa per impedire che si giochi la RaiNews

Vladimir Putin è stato accusato di crimini di guerra dal tribunale internazionale dell'Aja ... oppure no. Anche perché bisogna tenere conto che i due popoli, quello ucraino e quello russo, hanno ...La Russia non riconosce in tribunale con sede all’Aja ma il presidente, accusato per la deportazione di civili dall’Ucraina, sostanzialmente è al ... crimini contro l’umanità e crimini di guerra. La ...