Guendalina Tavassi hot a Le Iene: «Faccio sesso con Federico 4 volte al giorno». E lui ribatte: «È insaziabile»

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna hanno una vita sessuale molto movimentata: i due non si stancano mai l'una dell'altro. La coppia è stata intervistata a Le Iene e ha svelato alcuni retroscena hot della loro relazione: farebbero sesso quattro volte al giorno. L'ex gieffina e il compagno fanno coppia fissa ormai da due anni e sono praticamente inseparabili. Quando Guendalina partecipò all'Isola dei Famosi sentì moltissimo la mancanza di Federico, tanto che lui la raggiunse in Honduras dove rimase un'intera puntata per farle compagnia.

