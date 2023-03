“Guardate che ha combinato”. GF Vip 7, Tavassi inarrestabile appena appresa la notizia (Di venerdì 17 marzo 2023) Momento indimenticabile al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi letteralmente scatenato, durante la scorsa puntata in diretta del 16 marzo. Ci sono state le immagini delle telecamere a riprendere il fratello di Guendalina, mentre era intento a compiere un gesto molto importante. Ma i telespettatori non si aspettavano sicuramente una reazione così clamorosa, che ha messo a repentaglio quasi la sua salute. Il video, nemmeno a dirlo, è diventato virale in pochissime ore. Prima di soffermarci su quanto successo al GF Vip 7 ad Edoardo Tavassi, dobbiamo riferirvi di una brutta notizia per Alfonso Signorini. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori pari al 19.1% di share (GF Vip Night: 1.025.000 – 27.5%, Live: 585.000 – 18.3%), come scritto dal sito DavideMaggio. A vincere è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Momento indimenticabile al GF Vip 7 con Edoardoletteralmente scatenato, durante la scorsa puntata in diretta del 16 marzo. Ci sono state le immagini delle telecamere a riprendere il fratello di Guendalina, mentre era intento a compiere un gesto molto importante. Ma i telespettatori non si aspettavano sicuramente una reazione così clamorosa, che ha messo a repentaglio quasi la sua salute. Il video, nemmeno a dirlo, è diventato virale in pochissime ore. Prima di soffermarci su quanto successo al GF Vip 7 ad Edoardo, dobbiamo riferirvi di una bruttaper Alfonso Signorini. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori pari al 19.1% di share (GF Vip Night: 1.025.000 – 27.5%, Live: 585.000 – 18.3%), come scritto dal sito DavideMaggio. A vincere è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Guardate che meraviglia! Imponenti manifestazioni in #Georgia contro la legge sugli 'agenti stranieri'. Misura di c… - Sfigatto : I GATTI SONO GLI UNICI SOLIDI CHE SANNO DIVENTARE LIQUIDI. GUARDATE COME SI ADATTA ALLA FORMA DEL TERMOSIFONE. - lucasofri : “Guardate che l’Italia è brutta, è pieno di fascisti!” - Sadachbia777 : RT @HBritaly: ?????? Vanni Frajese: 'guardate, nel trial sperimentale, cioè nella #sperimentazione iniziale di #Pfizer, gli anticorpi per esem… - annroveda1 : RT @pattyfra1: Ve lo ricordate? Ricordate quel buffo cuccioletto che si chiamava PIPPO? Guardate come sta crescendo bene ?? Ora ha 10 mesi… -