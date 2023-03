(Di venerdì 17 marzo 2023) "Ho chiamato ilPiantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l'altro, cade proprio alla vigilia dell'arrivo degli ispettori del Bie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il sindaco di Roma, Roberto #Gualtieri ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo #Piantedosi di valutare l'ipotesi… - chilisummer : RT @ultimora_pol: Il sindaco di Roma, Roberto #Gualtieri ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo #Piantedosi di valutare l'ipotesi del d… - tempoweb : “Vietare la trasferta a #Roma ai tifosi del #Feyenoord”. Appello del sindaco #Gualtieri al ministro #Piantedosi… - marketingpmi : RT @ultimora_pol: Il sindaco di Roma, Roberto #Gualtieri ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo #Piantedosi di valutare l'ipotesi del d… - GHERARDIMAURO1 : RT @ultimora_pol: Il sindaco di Roma, Roberto #Gualtieri ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo #Piantedosi di valutare l'ipotesi del d… -

Ho chiesto aldi valutare l'ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e ... Lo dichiara il sindaco di Roma Robertoriferendosi all'incontro di Champions Roma - ...... come ha fatto notare giustamente il sindaco Roberto. Frattasi era stato nominato da poco, nell'ottobre del 2022, ed aveva sostituito proprio Matteo Piantedosi , oradell'Interno. ...... poi barbaramente ucciso il 9 maggio di quello stesso anno " ricorda ildell'Interno ... scrive su Facebook il sindaco di Roma Roberto. " foto Agenziafotogramma.it "

Gualtieri, ministro vieti trasferta dei tifosi del Feyenoord Euronews Italiano

Gli ultras del Feyenoord fanno paura al sindaco di Roma. Roberto Gualtieri ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di valutare l'ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi olandesi in ...Ho chiesto al ministro di valutare l'ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto". Lo dichiara il ...