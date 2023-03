Guadagnare grazie ad una passione è possibile: la storia di Antony Rossi (Di venerdì 17 marzo 2023) Ragazzo originario di Bari, nato nel 1997 che a 25 anni ha una sua azienda di formazione e permette a persone di tutte le età di raggiungere gli stessi obiettivi. A quattordici anni ha scoperto una passione e da allora è riuscito da solo a raggiungere obiettivi più grandi di quanto si sarebbe mai immaginato. Ha iniziato questo percorso studiando in autonomia e poi frequentando un istituto tecnico fino ad ottenere un master in analisi tecnica dei mercati finanziari che attesta professionalità nel trading e nell'ambito della finanza, firmata dal tesoriere italiano e dal comitato tecnico scientifico sul rilascio. Questo lavoro del trading online spesso viene confuso come una truffa ma Antony è il testimone che è un vero lavoro alla base del quale ci sono tanti studi e analisi. La comodità del lavoro da casa però non rappresenta l'assenza di impegno e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Ragazzo originario di Bari, nato nel 1997 che a 25 anni ha una sua azienda di formazione e permette a persone di tutte le età di raggiungere gli stessi obiettivi. A quattordici anni ha scoperto unae da allora è riuscito da solo a raggiungere obiettivi più grandi di quanto si sarebbe mai immaginato. Ha iniziato questo percorso studiando in autonomia e poi frequentando un istituto tecnico fino ad ottenere un master in analisi tecnica dei mercati finanziari che attesta professionalità nel trading e nell'ambito della finanza, firmata dal tesoriere italiano e dal comitato tecnico scientifico sul rilascio. Questo lavoro del trading online spesso viene confuso come una truffa maè il testimone che è un vero lavoro alla base del quale ci sono tanti studi e analisi. La comodità del lavoro da casa però non rappresenta l'assenza di impegno e ...

