Grave incidente sul lavoro a Latina, due morti

AGI - In un'azienda al confine tra Latina e Sermoneta due persone sono state travolte e uccise dall'esplosione di una bombola di ossigeno. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

