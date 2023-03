Grande Fratello Vip: squalificato Daniele Dal Moro (Di venerdì 17 marzo 2023) Daniele Dal Moro (Us Endemol) Daniele Dal Moro è stato squalificato da Grande Fratello Vip. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento. A pochi giorni dalla finale un altro protagonista, in gioco da settembre, lascia il programma a causa della “nuova linea” imposta da Pier Silvio Berlusconi. A farne le spese la scorsa settimana era stato Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore, Daniele aveva battibeccato ulteriormente con Oriana Marzoli, suo interesse aMoroso. C’è chi dice che stavano giocando ma a me questa aggressività di Daniele fa molta paura ? Dalla faccia si legge ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 marzo 2023)Dal(Us Endemol)Dalè statodaVip. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento. A pochi giorni dalla finale un altro protagonista, in gioco da settembre, lascia il programma a causa della “nuova linea” imposta da Pier Silvio Berlusconi. A farne le spese la scorsa settimana era stato Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore,aveva battibeccato ulteriormente con Oriana Marzoli, suo interesse aso. C’è chi dice che stavano giocando ma a me questa aggressività difa molta paura ? Dalla faccia si legge ...

