Grande Fratello Vip, Micol seconda finalista la Salemi getta ombre sulla vittoria: Antonella crolla (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera 16 marzo è andata in onda una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta è stato eletto il secondo finalista ovvero Micol Incorvalia. Il pubblico quindi ha deciso che a poter accedere alla vittoria finale deve essere anche la fidanzata di Tavassi. Un risultato però che non è piaciuto a L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera 16 marzo è andata in onda una nuovissima puntata delVip. Nel corso della diretta è stato eletto il secondoovveroIncorvalia. Il pubblico quindi ha deciso che a poter accedere allafinale deve essere anche la fidanzata di Tavassi. Un risultato però che non è piaciuto a L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - trash_italiano : Confermata la prossima edizione del Grande Fratello Vip con la conduzione di Alfonso Signorini. #GFVIP [fonte: TvB… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - CristinaCosen20 : RT @pampero42622284: @GFVIP_Official Secondo me voi non lo vedete sto grande fratello voi vedete solo quello che volete piastra magica che… - Nana260285 : Il fandom Oriele è il più furbo,hanno fatto le dolci quando c'era da avvicinarsi alcuni fandom per bisogno e adesso… -