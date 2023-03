Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia è la seconda finalista. Ma a Giulia Salemi qualcosa non torna: “L’hanno votata fan di altri” (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera, giovedì 16 marzo, è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento di Grande Fratello Vip. Dal momento che mancano tre puntate alla finalissima, la rosa dei concorrenti si restringe sempre di più. Con il televoto di ieri sera il pubblico da casa ha quindi potuto incoronare la seconda finalista con accesso diretto alla puntata finale. Insieme ad Oriana Marzoli può finalmente mettersi comoda anche Micol Incorvaia. La sorella di Clizia ha ricevuto il verdetto in studio in compagnia di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon sotto lo stupore di tutti, conduttore incluso. Alfonso Signorini ha così annunciato incredulo il nome della ragazza che si è portata a casa ben il 33% delle preferenze. Interpellata dallo stesso conduttore, ha detto la sua anche un ex concorrente e volto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera, giovedì 16 marzo, è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento diVip. Dal momento che mancano tre puntate alla finalissima, la rosa dei concorrenti si restringe sempre di più. Con il televoto di ieri sera il pubblico da casa ha quindi potuto incoronare lacon accesso diretto alla puntata finale. Insieme ad Oriana Marzoli può finalmente mettersi comoda anche. La sorella di Clizia ha ricevuto il verdetto in studio in compagnia di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon sotto lo stupore di tutti, conduttore incluso. Alfonso Signorini ha così annunciato incredulo il nome della ragazza che si è portata a casa ben il 33% delle preferenze. Interpellata dallo stesso conduttore, ha detto la sua anche un ex concorrente e volto ...

