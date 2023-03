Grande Fratello Vip: Micol Incorvaia è la seconda finalista, la dura reazione di Antonella Fiordelisi (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, Micol Incorvaia è stata eletta la seconda finalista della settima edizione. Leggi su comingsoon (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel corso dell'ultima puntata delVip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity,è stata eletta ladella settima edizione.

