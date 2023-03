Grande Fratello Vip | la madre di Oriana Marzoli a ruota libera su Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon

(Di venerdì 17 marzo 2023) Cristinasulle due concorrenti del Gf Vip: "è unpersonaggio,a me non dice nulla".

CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - cause_of_you_ : RT @InesGiochi: Ma chi cazzo ci crede ???? CHI CI CREDE ???? Ripeto Il grande fratello più ridicolo, imbroglione, falso, di tutti i tempi.… - OpinionistaVip : RT @gicarestik2: IL GRANDE FRATELLO CHE NELLE PUNTATE FINALE FA IL 19 % CHE RIDERE ! NELLA FINALE VI FACCIAMO FARE IL 10 % ahahahha ! #gfvi… - DoraSiciliano3 : @__ndre___ @GrandeFratello Vedi che è il contrario, quale Grande Fratello vedi?. Ma tacete, invece di sparare cazzate.

Una lettera per Pier Silvio Berlusconi che riguarda l'attuale situazione che Antonella Fiordelisi sta vivendo al Vip 7. A inviarla è la mamma dell'ex schermitrice, la quale chiede attenzione sui momenti di sconforto che sta vivendo la figlia nella Casa. Tale lettera è stata condivisa sull'...

Antonella Fiordelisi sembra essere sempre più provata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, per questo la madre ha deciso di chiedere provvedimenti e lo ha fatto direttamente ...Dopo una serie di attacchi, la gieffina crolla e scoppia a piangere. Nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip, Antonella Fiordelisi sembra abbia avuto un vero e proprio crollo emotivo.