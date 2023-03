Grande Fratello Vip | Daniele Dal Moro è stato squalificato | cosa è successo

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 marzo 2023)DaldalVip. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento. Maesattamente?ha fattoDel? I comportamenti che lo hanno portato alla squalifica riguardano il trattamento riservato a Oriana Marzoli nelle ultime ore, finiti in alcune clip che hanno fatto il giro sui social, aprendo di nuovo la questione sui toni che sta assumendo il programma. Nei video in questione si vedeDalafferrare per il collo Oriana Marzoli, con la quale ha ...