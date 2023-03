Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi perde al televoto per la finale: cosa è successo dopo la puntata? (Di venerdì 17 marzo 2023) Antonella Fiordelisi perde al televoto. Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, c’è stato un colpo di scena inaspettato. Ad aggiudicarsi il titolo di seconda finalista è stata Micol Incorvaia. Il responso del pubblico ha lasciato di stucco Antonella Fiordelisi che, dopo essere stata convocata in confessionale da Alfonso Signorini, è scoppiata in lacrime: ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023)al. Nelladi ieri delVip, c’è stato un colpo di scena inaspettato. Ad aggiudicarsi il titolo di seconda finalista è stata Micol Incorvaia. Il responso del pubblico ha lasciato di stuccoche,essere stata convocata in confessionale da Alfonso Signorini, è scoppiata in lacrime: ... TAG24.

