Grande Fratello Vip 7 | giorno 179 | commenti al live

(Di venerdì 17 marzo 2023)179 In questo post potrete commentare ildella settima edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - trash_italiano : Confermata la prossima edizione del Grande Fratello Vip con la conduzione di Alfonso Signorini. #GFVIP [fonte: TvB… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - SicaAnge : @GrandeFratello Il grande fratello doveva essere questo esempio fatto di amore tra fratelli, famiglia e dignità.… - arancioino : RT @iostoconikita: La gente vota e paga! Questo è rubare, prendere in giro le persone! Le due ci sono arrivate anche grazie ai bot e con la… -

Altre cose che ho notato: un'empatia fuori dal comune, unasensibilità e un senso comico ...della tua famiglia con la passione per il palcoscenico La cosa divertente è che io ho un...... promettente pugile dilettante che gli fa damaggiore. Ma il caso o la sfortuna fanno sì ... quando il fu "Baby Creed" si è ritirato da campione di successo, è diventato unpromoter ...Serata particolarmente difficile per Antonella Fiordelisi al 'Vip' , che nel giro di pochi attimi passa dalla possibilità di diventare la seconda finalista alla nomination, condita da una serie di discussioni e di critiche. La quarantaduesima ...

Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia è la seconda finalista: quattro concorrenti in nomination Fanpage.it

In questo post potrete commentare il live della settima edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 ...La settima edizione del Grande Fratello Vip sta per terminare, ma cosa accadrà a partire da settembre Il reality è diventato uno dei programmi di punta di Canale 5, ma ultimamente non sono mancate le ...