Graduatorie GPS | il depennamento non è la scorciatoia per inserirsi in altra provincia

(Di venerdì 17 marzo 2023)GPS, i prossimi mesi saranno fondamentali per avere gli elenchi da poter utilizzare per le nomine dell'anno scolastico 2023/24. In un mondo ideale le supplenze al 31 agosto e 30 giugno dovrebbero essere conferite per l'inizio dell'anno scolastico, massimo entro la data prevista per l'inizio delle lezioni in ogni. Ci si prova, finora con scarso successo. Il 2023/24 però potrebbe portare il vantaggio che è l'anno intermedio di vigenza dellee gli aggiustamenti allesono pochi. L'articolo .

Elenchi aggiuntivi GPS 2023/24: c'è attesa per la pubblicazione del decreto con le date per presentare la domanda.Nella scuola un docente su quattro è precario e la situazione non si risolverà con le nuove assunzioni di insegnanti previste con il Pnrr di cui 20mila da settembre 2023: l'analisi.