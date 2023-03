Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : La #Ferrari ha chiuso la prima sessione di prove libere del GP di Arabia Saudita lontana dalla vetta e con diverse… - glooit : Gp Arabia:Leclerc 'le novità hanno funzionato, sensazioni buone' leggi su Gloo - MaStep92__ : RT @sportmediaset: Leclerc: 'Buon feeling e buon passo' | Sainz: 'Più vicini rispetto al Bahrain' #Ferrari #Leclerc #Sainz #SaudiArabianGP… - sportmediaset : Leclerc: 'Buon feeling e buon passo' | Sainz: 'Più vicini rispetto al Bahrain' #Ferrari #Leclerc #Sainz… - SportRepubblica : F1, Gp Arabia Saudita prove libere proprietà di Verstappen. Sainz nono, Leclerc decimo -

Lo afferma il pilota della Ferrari Charlesal termine del venerdì di prove libere del venerdì in vista del Gp dell'Saudita. "Domani cercheremo di trarre il massimo dalla qualifica ma, ...Così come per, anche per Carlos Sainz possiamo fare più o meno lo stesso discorso. Il pilota della Ferrari ha chiuso la giornata di libere inSaudita alle spalle proprio del compagno di squadra, a ...La Ferrari ha affrontato la giornata di prove libere del Gran Premio dell'Saudita con un programma che metteva al primo posto l'accumulare chilometri. Charlese Carlos Sainz hanno completato in totale 106 giri, più di due volte la distanza del Gran Premio di ...

Arabia Saudita FP2, Ferrari timida: Leclerc e Sainz lontani, i risultati Tuttosport

Fare buon viso a cattivo gioco. E’ un po’ questo lo spirito con cui ha approcciato al weekend del GP dell’Arabia Saudita, secondo round del Mondiale 2023 di F1, il monegasco Charles Leclerc. Il pilota ...Le sensazioni in macchina fino a questo punto sono buone". Lo afferma il pilota della Ferrari Charles Leclerc al termine del venerdì di prove libere del venerdì in vista del Gp dell'Arabia Saudita.