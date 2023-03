GP Arabia Saudita | FP2 | Alonso tra le due Red Bull Ferrari in Top 10

(Di venerdì 17 marzo 2023) Verstappen, Perez enella prima sessione, Verstappen,e Perez nella seconda. Due turni di libere in fotocopia ad aprire il fine settimana del GP d', in un venerdì che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauroberruto : Quello che penso sul contratto fra Lega @SerieA di calcio e Arabia Saudita: 32 mln di euro bonificati da un Paese c… - fattoquotidiano : Intesa tra Iran e Arabia Saudita può sbloccare l’impasse del conflitto in Yemen: “Si attendono novità positive, ma… - tuttosport : La #Ferrari ha chiuso la prima sessione di prove libere del GP di Arabia Saudita lontana dalla vetta e con diverse… - thelastcornerit : F1 | GP Arabia Saudita, FP2: Verstappen ancora davanti, Ferrari nascoste - - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Arabia Saudita 2023, FP2: Verstappen comanda ancora su Alonso e Pérez. Ferrari ok sul passo gara ? di Alessandro Secch… -

ROMA - Un venerdì senza acuti per la Ferrari al , secondo appuntamento stagionale della Formula 1 . Charles Leclerc e hanno chiuso rispettivamente con il nono e il decimo tempo nella seconda sessione ...Verstappen, Perez e Alonso nella prima sessione, Verstappen, Alonso e Perez nella seconda. Due turni di libere in fotocopia ad aprire il fine settimana del GP d', in un venerdì che ha visto le prime tre posizioni delle FP1 ripetersi nelle FP2, anche se stavolta lo spagnolo della Aston Martin è riuscito a rompere l'1 - 2 della Red Bull . Ferrari ...Max Verstappen davanti a tutti. Nella seconda sessione delle prove libere del Gran Premio dell', secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023, è ancora il due volte campione del mondo a far segnare il miglior tempo. Il talento della Red Bull ferma il cronometro in 1:29.603 ...

“Sapevano che le bombe ad Arabia saudita ed Emirati potevano colpire i civili in Yemen”: ma il… Il Fatto Quotidiano

ROMA - Un venerdì senza acuti per la Ferrari al Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento stagionale della Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso rispettivamente con il ...Le quote per il secondo appuntamento del Mondiale, che si svolgerà a Gedda, risentono della penalizzazione per la Rossa di Leclerc, che perderà 10 posizioni nella griglia di partenza per il cambio del ...