Gp Arabia: prime libere a Verstappen, le Ferrari indietro

E' di Max Verstappen, su Red Bull, il giro più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp dell'Arabia Saudita di Formula 1. Sul circuito di Gedda, il campione della Red Bull ha fatto segnare ...

Gp Arabia: prime libere a Verstappen, le Ferrari indietro

E' di Max Verstappen, su Red Bull, il giro più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp dell'Arabia Saudita di Formula 1. Sul circuito di Gedda, il campione della Red Bull ha fatto segnare il tempo di 1:29.617, precedendo il compagno di squadra, Sergio Perez (+0.483) e le due Aston Martin di ...

Ferrari, tutte le novità tecniche della SF-23 al Gp Arabia Saudita-Jeddah: ali e fondo

La SF-23 si presenta nelle prime prove libere con un pacchetto aerodinamico differente ... Il team di Maranello nelle prove libere del Gp di Arabia Saudita a Jeddah tornerà a verificare se i problemi ...