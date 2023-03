Governo assente dalle celebrazioni di via Fani: la corona di fiori arriva in ritardo (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri mattina alla commemorazione per il 45esimo anniversario della strage di via Fani a ricordare il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta c’erano il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il governatore del Lazio Francesco Rocca: dal Governo non si è presentato nessuno, nonostante il cerimoniale prevedesse che venisse posta la corona della presidenza del Consiglio, poi quelle di Camera e Senato, infine l’omaggio di Comune, Regione e Città metropolitana. L’anno scorso fu l’allora ministra degli Interni Luciana Lamorgese a presenziare. Momenti di imbarazzo quando si è scoperto che la prima mancava: dopo un rapido giro di consultazioni, si è dovuto attendere per circa 40 minuti prima di procedere lo stesso con il protocollo. Soltanto in un secondo momento è arrivato un camioncino, scortato dalla polizia, con ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri mattina alla commemorazione per il 45esimo anniversario della strage di viaa ricordare il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta c’erano il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il governatore del Lazio Francesco Rocca: dalnon si è presentato nessuno, nonostante il cerimoniale prevedesse che venisse posta ladella presidenza del Consiglio, poi quelle di Camera e Senato, infine l’omaggio di Comune, Regione e Città metropolitana. L’anno scorso fu l’allora ministra degli Interni Luciana Lamorgese a presenziare. Momenti di imbarazzo quando si è scoperto che la prima mancava: dopo un rapido giro di consultazioni, si è dovuto attendere per circa 40 minuti prima di procedere lo stesso con il protocollo. Soltanto in un secondo momento èto un camioncino, scortato dalla polizia, con ...

