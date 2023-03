Goodra è ora disponibile in Pokémon UNITE

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 17 marzo 2023) Scivola in campo e difendi i tuoi compagni di squadra conin! Ilinizierà ogni partita come Goomy, ma a un certo punto si evolverà in Sliggoo e infine in. Questo Difensore a corto raggio di tipo Drago della regione di Kalos è bravissimo a spargere bava in giro e rallentare gli avversari grazie all’abilità Viscosità e ai suoi attacchi e mosse potenziati. Puoi ottenerein cambio di 12.000 monete Heos o 575 gemme Heos presso l’Associazione Lotta. Per i primi sette giorni da quando, è possibile ottenerlo solo in cambio di gemme Heos. per scoprire cos’ha da offrire questoe per alcuni consigli utili prima di invischiarti nelle faccende ...