Golf | PGA Tour | Schenk | Brehm e Jaeger al comando del Valspar Championship dopo le prime 18 buche

(Di venerdì 17 marzo 2023) In archivio il primo round del2023, torneo che dà il via al mese che porterò dal The Players, fino al Mastersnament di inizio aprile. Sul Copperhead Course dell’Innisbrook Resort a Palm Harbor, Florida, in una giornata dal clima perfetto, sono tre i giocatori ad essersi distinti su tutti gli altri. Parliamo degli statunitensi Adame Ryan, insieme al tedesco Stephan. Al termine delle18i tre guidano il torneo grazie ad un round chiuso in 66 colpi che ha fruttato uno score di -5. Sehanno avuto percorsi sostanzialmente lineari per arrivare a questo punteggio, non si può dire lo stesso perche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : Grande serata di sport su Sky, ecco tutti gli appuntamenti: 201: Real Sociedad - Roma 202: Arsenal - Sporting Lisb… - mariomald89 : RT @dsaltari: È tornato Trame! Si parla del conflitto che sta squarciando il golf, tra PGA Tour e LIV, ma anche di Arabia Saudita e di 11… - la_maledetta : RT @dsaltari: È tornato Trame! Si parla del conflitto che sta squarciando il golf, tra PGA Tour e LIV, ma anche di Arabia Saudita e di 11… - dsaltari : È tornato Trame! Si parla del conflitto che sta squarciando il golf, tra PGA Tour e LIV, ma anche di Arabia Saudit… - lUltimoUomo : Si possono capire molte cose dal conflitto che sta spaccando il mondo del golf, tra PGA Tour e il nuovo circuito LI… -

Il torneo più ricco di tutto ilTour va a Scottie Scheffler che, già che c'è, si riprende il primo posto nel ranking mondiale. Per Scheffler il The Players è il sesto titolo in carriera sul circuito più importante ... Continua a ...Scottie Scheffler è il nuovo numero uno del mondo. Il golfista statunitense è tornato in vetta al ranking mondiale grazie al successo nel The Players Championship , torneo delTour di scena in Florida con un montepremi di 25 milioni di dollari. Sesto titolo in carriera per il 26enne di Ridgewood, capace di imporsi con un netto 271 ( - 17). Staccato di ben cinque colpi l'......e ora intravede la possibilità di tornare in prima posizione nel ranking mondiale di. Dopo il ... Scheffler insegue il quinto trionfo sulTour e il ritorno alla vetta della classifica, ...

Golf, PGA Tour: Schenk, Brehm e Jaeger al comando del Valspar Championship dopo le prime 18 buche OA Sport

In archivio il primo round del Valspar Championship 2023, torneo che dà il via al mese che porterò dal The Players Championship, fino al Masters Tournament di inizio aprile. Sul Copperhead Course dell ...Johnson aggiunge che “tutti vogliono conoscere da vicino il campo da golf della Ryder Cup e l’obiettivo è anche quello di divertirsi e far amalgamare sempre di più il gruppo. Un grazie alla PGA of ...