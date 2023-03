Golf | Julien Brun al comando dell’SDC Championship dopo le prime due giornate

(Di venerdì 17 marzo 2023) Iisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nell’appuntamento di questo fine settimana. Siamo giunti al termine della seconda giornata(montepremi 1,5 milioni di dollari), nuova kermesse del tour europeo organizzata in collaborazione con il Sunshine Tour.le36 buche troviamo al, ma la classifica è da considerarsi provvisoria a causa della sospensione del secondo round dovuta alle forte raffiche di vento che si sono abbattute su St. Francis Bay. Il francese guida con lo score di -8 (136 colpi) e vanta una lunghezza di margine sullo svedese Jens Dantorp, sul sudafricano Albert Venter, e sull’inglese Matthew Baldwin. -5 e quinta posizione per il padrone di casa Jean Hugo, per il francese ...

Rapinatori: La Serie, stagione 2 (17 febbraio 2023) La serie creata da Hamid Hlioua e... Full Swing: Una Stagione di, stagione 1 (15 febbraio 2023) La vita dentro e fuori dal campo di ...Ad un giro dal termine, il francese guida la classifica con il punteggio di 202 ( - 14), inseguito dal connazionaleBrun , secondo con 204 ( - 12). Completa il podio virtuale il sudafricano ...Altro transalpino ottavo: èBrun , a - 7, che precede i connazionali Oihan Guillamoundeguy e Jeong Weon Ko , il portoghese Ricardo Gouveia e Stephen Ferreira e il sudafricano JC Ritchie , che sono tutti a - 6. Non finisce ...

Golf, Julien Brun al comando dell'SDC Championship dopo le prime ... OA Sport

Dopo le prime 36 buche troviamo al comando Julien Brun, ma la classifica è da considerarsi provvisoria a causa della sospensione del secondo round dovuta alle forte raffiche di vento che si sono ...Sul percorso del St. Francis Links, Eastern Cape, South Africa ha preso oggi il via il SDC Championship 2023, torneo valido per il DP World Tour. In un primo giro che ha visto in grande difficoltà tut ...